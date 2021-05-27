Microsoft представила сервисы Azure Applied AI c искусственным интеллектом для автоматизации бизнес-задач

Компания Microsoft на Build 2021 представила шесть сервисов Azure Applied AI — Azure Video Analyzer, Azure Metrics Advisor, Azure Bot Service, Azure Cognitive Search, Azure Form Recognizer и Azure Immersive Reader. Они функционируют на основе нейросетей и позволяют автоматизировать конкретный сценарий для бизнеса.

Все шесть сервисов работают на основе моделей, которые Microsoft использовала для других продуктах Azure AI. Отмечается, что таким образом компания отреагировала на запрос корпоративного сегмента, просившего более прикладных инструментов для работы с искусственным интеллектом.

На конференции Microsoft привела в пример использования новых сервисов немецкую авиакомпанию Lufthansa CityLine. Ее сотрудники раньше вручную следили за парковкой самолетов на гейтах в аэропорту. Координаторы проверяли разгрузки, дозаправки и тд. А когда на это уходит даже на несколько минут больше, то авиакомпания теряет миллионы долларов в годовом соотношении, так как самолеты зарабатывают деньги, только когда находятся в воздухе.

Поэтому авиакомпания для экономии времени внедрила Azure Video Analyzer, чтобы не следить за всеми этапами процесса. Сейчас система сама стала присылать сотрудникам уведомления о том, все ли идет по сценарию и прогнозирует события.