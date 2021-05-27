Microsoft позволит встраивать в Teams сторонние приложения

На конференции для разработчиков Build 2021, компания Microsoft анонсировала новые функции, которые станут доступны пользователям сервиса Microsoft Teams, а также разработчикам приложений для него.

Microsoft открыла доступ к важным API-интерфейсам и другим инструментам для встраивания в сервис сторонних приложений. Разработанные приложения смогут работать в разных операционных системах: Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Кроме того, разработчики смогут использовать в своих приложениях другие инструменты Microsoft, в том числе Power Platform, Azure, Graph и прочие.

Также анонсирован запуск новых API-интерфейсов, которые помогут автоматизировать процессы, связанных с проведением собраний. Анонсированы API-интерфейсы, обеспечивающие доступ к аудио и видео в режиме реального времени. На их основе могут создаваться инструменты для перевода и расшифровок, создания заметок и многого другого. Microsoft также обновила инструменты Teams Toolkit для Visual Studio и Visual Code, которые позволяют приложению для Teams использовать разные технологии Microsoft.

Для разработчиков приложений стала доступна обновленная единая интернет-платформа для управления собственными приложениями, созданными для сервиса Teams.

С полным списком нововведений, которые в ближайшее время появятся в Microsoft Teams, можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.