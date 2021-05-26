Microsoft обещает скорый анонс «нового поколения Windows»

В ходе конференции для разработчиков Build 2021 компания Microsoft объявила, что в ближайшие несколько недель пройдет отдельное мероприятие, полностью посвященное операционной системе Windows.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) во вступительном слове сказал, что последние несколько месяцев разработчики компании тестируют «новое поколение Windows» и назвал грядущее обновление «одним из наиболее значимых за последнее десятилетие».

«Скоро мы расскажем об одном из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть больше возможностей для разработчиков и творцов. Я самостоятельно занимался тестированием последние несколько месяцев, и я невероятно взволнован новым поколением Windows. Мы обещаем вам следующее: мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и будем приветствовать каждого творца, который ищет наиболее инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями в самое ближайшее время», — сказал Сатья Наделла.

Отметим, что в своем выступлении глава Microsoft употребил формулировку «новое поколение Windows», а не Windows 10.