Microsoft назвал дату прекращения поддержки браузера Internet Explorer

Первая версия Internet Explorer была представлена еще в далеком 1995 году — для многих он стал первым проводником во Всемирную сеть. Компания Microsoft сделала официальное заявление в собственном блоге, назвав дату прекращения поддержки браузера. 15 июля 2022 года компания полностью отказывается от устаревшего браузера, получившего 11 номерных версий. При этом Microsoft не только сделает приложение недоступным для загрузки, но и уберет его из состава некоторых версий Windows 10.

«Заменой Internet Explorer в Windows 10 становится Microsoft Edge. Десктопная версия Internet Explorer 11 прекращает свою работу и не будет поддерживаться с 15 июня 2022 года для определенных версий Windows 10», — заявил менеджер по Microsoft Edge Шон Линдерсей.

Исключение будет сделано только для бизнес-сектора — в некоторых корпоративных сборках операционной системы Internet Explorer будет доступен еще какое-то время.

Microsoft призывает пользователей, которые до сих пор пользуются Internet Explorer, перейти на браузер Edge (или любой другой по желанию) до июля следующего года. Edge имеет встроенный режим Internet Explorer для веб-сайтов, которым все еще требуется IE, а также старых приложений, которыми пользуются в различных организациях. Режим Internet Explorer в Edge будет поддерживаться вплоть до 2029 года.