Microsoft избавит Windows 10 от системных значков из Windows 95

Windows 10 до сих пор содержит элементы интерфейса из более старых версий операционной системы. Разработчики компании Microsoft постепенно обновляют системные значки.

Если пользователь захочет заменить иконку папки, то вероятно обнаружит галерею, которая содержит варианты еще со времен Windows 95. Эта галерея иконок содержится в файле shell32.dll, который является ключевой частью пользовательского интерфейса и используется для отображения значков в разных диалоговых окнах операционной системы.

Энтузиасты обнаружили в Insider Preview версии системы обновленную библиотеку иконок в shell32.dll. Microsoft перерисовала значки, приведя их к более современному внешнему виду, что является частью масштабного плана по обновлению многих элементов пользовательского интерфейса, который реализуется в рамках проекта Sun Valley (обновление Windows 10 21H2), релиз которого должен состояться в октябре этого года.