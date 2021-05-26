Microsoft Edge скоро станет самым производительным браузером для Windows 10

В ходе конференции Build 2021 компания Microsoft объявила, что Edge станет самым быстрым браузером для Windows 10 после выпуска обновления, запланированного на эту неделю.

Сообщается, что в Edge 91 разработчики добавят такие функции, как Sleep Tabs (Спящие вкладки) и Launch Booster (Ускорение запуска).

Функция «Спящие вкладки» решает одну из главных проблем многих браузеров. Она позволяет повысить производительность браузера за счет освобождения системных ресурсов, отведенных неиспользуемым вкладкам, включая перевод рекламы на неактивных вкладках в спящий режим. Отмечается, что реализация функции Sleeping Tabs поможет снизить потребление памяти браузером Edge на 82 %.

Что касается функции Launch Booster, то основные процессы Edge будут всегда работать в фоновом режиме системы Windows, не требуя дополнительных затрат ресурсов при запуске браузера или открытии вкладок.

С момента запуска браузера Edge на движке Chromium в прошлом году, Microsoft создала более 5300 коммитов в проекте Chromium с открытым исходным кодом. Это означает, что другие браузеры, основанные на этом движке, также могут получить изменения, вносимые в Edge.