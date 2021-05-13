MediaTek представила процессор Dimensity 900 для 5G-смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила новый высокопроизводительный процессор Dimensity 900 для 5G-смартфонов среднего ценового сегмента.

Процессор производится по 6-нанометровой технологии. Он содержит восемь вычислительных ядер — два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 GHz и шесть энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz.

В качестве графического ускорителя выступает ARM Mali-G69 MC4, способный работать с FHD+ экранами на частоте 120 Hz. Кроме того, однокристальная система оборудована выделенным сопроцессором для ИИ-вычислений, который повышает энергоэффективность и улучшает автономность гаджета. Реализована поддержка оперативной памяти LPDDR4X/LPDDR5 и флеш-накопителей UFS 2.1/3.1.

Встроенный процессор обработки сигналов изображения MediaTek Imagiq 5.0 поддерживает HDR и запись видео [email protected] Он может работать с четырьмя камерами одновременно и датчиками разрешением до 108 Мп. Есть опция вывода контента HDR10+, работа в сетях 5G SA/NSA, поддержка 5G Dual Standby, Wi-Fi 6 (с антеннами 2×2 MIMO) и Bluetooth 5.2.

Первые устройства на платформе MediaTek Dimensity 900 появятся на мировом рынке уже в текущем квартале.