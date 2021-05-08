Марсианский вертолет Ingenuity совершил первый полет в один конец

Космическое агентство NASA обнародовало подробности пятого полета вертолета Ingenuity («Изобретательность»), прибывшего на Марс на борту ровера Perseverance («Настойчивость»).

Впервые Ingenuity совершил в марсианской атмосфере путешествие в один конец -до сих пор вертолет возвращался в точку взлета. Ingenuity поднялся с поля Братьев Райт и пролетел 129 метров к югу, поднявшись на рекордную высоту 10 метров и сделав цветные фотографии в высоком разрешением. На этот раз полет продолжался 108 секунд.

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«Пятый полет марсианского вертолета — это еще одно крупное достижение для агентства», — заявили в NASA.

Полет стал частью перехода к новому этапу исследований. Ученые займутся изучением того, какие возможности могут предложить подобные летательные аппараты. Это может быть разведка местности, воздушные наблюдения за районами, недоступными для марсохода, а также качественные стереоизображения с высоты. Эти задачи и полученные в ходе их выполнения данные помогут при дальнейшем воздушном исследовании Марса и других миров.

После успешной посадки в новом районе Ingenuity будет ждать дальнейших инструкций от центра управления, которые будут переданы на борт вертолета через ровер Perseverance. Сам марсоход также направляется на юг для научных исследований и сбора образцов грунта.