08.05.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияМарсианский вертолет Ingenuity совершил первый полет в один конец

Марсианский вертолет Ingenuity совершил первый полет в один конец

Ingenuity

Космическое агентство NASA обнародовало подробности пятого полета вертолета Ingenuity («Изобретательность»), прибывшего на Марс на борту ровера Perseverance («Настойчивость»).

Впервые Ingenuity совершил в марсианской атмосфере путешествие в один конец -до сих пор вертолет возвращался в точку взлета. Ingenuity поднялся с поля Братьев Райт и пролетел 129 метров к югу, поднявшись на рекордную высоту 10 метров и сделав цветные фотографии в высоком разрешением. На этот раз полет продолжался 108 секунд.

«Пятый полет марсианского вертолета — это еще одно крупное достижение для агентства», — заявили в NASA.

Полет стал частью перехода к новому этапу исследований. Ученые займутся изучением того, какие возможности могут предложить подобные летательные аппараты. Это может быть разведка местности, воздушные наблюдения за районами, недоступными для марсохода, а также качественные стереоизображения с высоты. Эти задачи и полученные в ходе их выполнения данные помогут при дальнейшем воздушном исследовании Марса и других миров.

После успешной посадки в новом районе Ingenuity будет ждать дальнейших инструкций от центра управления, которые будут переданы на борт вертолета через ровер Perseverance. Сам марсоход также направляется на юг для научных исследований и сбора образцов грунта.

ТЕГИ:
WhatsApp не будет удалять или деактивировать учетные записи пользователей, несогласных с новой политикой сервиса
Новости по теме
Программное обеспечение
Linux Foundation запустил AgStac
Hardware
IBM представил первую в мире 2-н
Автомобили Антивирусы
Электромобиль Tesla взломали уда