Linux Foundation запустил AgStack Foundation — проект открытой цифровой инфраструктуры для сельского хозяйства

Linux Foundation при поддержке ведущих специалистов в области сельского хозяйства и технологий запустил AgStack Foundation — проект цифровой инфраструктуры с открытым исходным кодом для мировой сельскохозяйственной экосистемы.

AgStack Foundation призван обеспечить сотрудничество между всеми сторонами, заинтересованными в развитии международного сельскохозяйственного сектора, включая частный бизнес, правительства и научные круги.

Проект ориентирован на создание и обслуживание бесплатной цифровой инфраструктуры как приложений, так и связанных данных. Он будет опираться на существующие технологии и сельскохозяйственные стандарты, общедоступные данные и другие проекты с открытым исходным кодом, такие как Kubernetes, Hyperledger, Open Horizon, Postgres и Django.

В сельскохозяйственной промышленности уже появился ряд технологий с открытым исходным кодом, например, веб-приложение FarmOS для управления и планирования ферм, созданное сообществом фермеров, исследователей и разработчиков. Но при поддержке Linux Foundation, проект AgStack Foundation сможет ускорить внедрение совместимых технологий, которые можно будет использовать и масштабировать бесплатно.

В рамках проекта планируется запустить целый ряд приложений, которые можно будет создавать и использовать с помощью AgStack: от защиты и подкормки растений до управления сбором урожая и улучшения взаимодействия в цепочке поставок. Проект должен объединить подключенные устройства и автоматизированные инструменты для оптимизации роста урожая.

Участники AgStack Foundation отражают весь спектр технологий, используемых в сельском хозяйстве. Это Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая уже реализует ряд сельскохозяйственных инициатив, Университет Пердью с лабораторией сельскохозяйственной информатики, Калифорнийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов и FarmOS.