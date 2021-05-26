Lenovo YOGA Pad Pro – планшет, который можно использовать в качестве внешнего монитора

Помимо планшетов Xiaoxin Pad Pro и Pad Plus, компания Lenovo представила планшет премиум-класса YOGA Pad Pro. Особенностью новинки стала встроенная подставка, выполненная из прочной нержавеющей стали и выполняющая роль ручки для транспортировки.

Lenovo YOGA Pad Pro оснащен 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 х 1350 пикселей, соотношением сторон 16:10, максимальной яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Заявлена поддержка стандартов HDR10 и Dolby Vision.

Гаджет построен на базе процессора Snapdragon 870. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, вместимость накопителя UFS 3.0 – 256 Gb (без возможности расширения). Устройство оснащено только фронтальной камерой, разрешение которой составляет 8 Мп. Она дополнена ToF-сенсором для разблокировки посредством сканирования лица пользователя.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 10 200 мА·ч. Заявленная автономность гаджета — до 12 часов. В оснащение планшета входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, разъем USB Type-C 3.1 для зарядки и подключения. Есть четыре динамика JBL общей мощностью 9 Вт и поддержка Dolby Atmos, а также три высококачественных микрофона. Имеется входной порт microHDMI, который позволяет использовать планшет в качестве внешнего монитора. Устройство работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой ZUI 12.5.

Lenovo YOGA Pad Pro уже доступен для предзаказа по цене 515 долларов. В продажу планшет поступит 31 мая.