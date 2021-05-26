Lenovo представила планшеты Xiaoxin Pad Pro и Pad Plus на процессорах Qualcomm

Компания Lenovo официально представила в Китае флагманский планшет Xiaoxin Pad Pro 2021. Новинка выполнена в цельнометаллическом тонком корпусе толщиной всего 5,8 мм.

Планшет оснащен 11,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Hz, разрешением 2560 × 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость составляет 420 кд/м2, контрастность достигает значения 800 000:1. Обеспечивается 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются технологии DC Dimming, Dolby Vision и HDR10. Управлять устройством можно как пальцем, так и при помощи стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия.

В качестве платформы используется процессор Qualcomm Snapdragon 870. Планшет получил 6 Gb памяти LPDDR5 и 128 Gb флеш-памяти UFS 3.1. Расширить объем хранилища можно картами памяти microSD.

Фронтальная камера представлена двумя модулями: 8 Мп основным и дополнительным 3D ToF, который используется и для разблокировки по лицу. Основная камера: 13 Мп сенсор и 5 Мп датчик со сверхширокоугольной оптикой.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 8600 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка 20 Вт при помощи технологии QC 3.0. В оснащение устройства входят двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, порт USB-C 3.1 и POGO-коннектор. Есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Планшет оснащен четырьмя мощными динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos. Гаджет работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой ZUI 12.5. Масса планшета – 485 гр.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 составляет 469 долларов. В продажу планшет поступит 31 мая. В качестве дополнительного аксессуара за 78 долларов предлагается чехол-клавиатура.

Также была представлена более доступная модель Xiaoxin Pad Plus. Устройство оснащено 11,5-дюймовой 2К-матрицей, выполненной по технологии IPS, процессором Snapdragon 750, 6 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Также предлагается поддержка быстрой зарядки и четыре мощных динамика JBL. Стоимость – 370 долларов.