Lenovo представила линейку игровых ноутбуков Legion с процессорами Tiger Lake-H

Компания Lenovo расширила серию игровых ноутбуков Legion. Дебютировали флагманская модель Legion 7i, Legion 5i Pro и две версии Legion 5i. Все модели получили новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) и графику NVIDIA.

Модели Legion 7i и Legion 5i Pro наделены 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 × 1600 точек и частотой обновления 165 Hz. Модель Legion 5i 15 оборудована 15,6-дюймовым экраном с разрешением до 2560 × 1440 точек и частотой обновления 165 Hz. Версия Legion 5i 17 получила 17,3-дюймовую панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Все устройства поддерживают фирменную технологию Legion AI Engine на основе ИИ-алгоритмов для повышения частоты кадров и сокращения значения задержки ввода в играх.

Версия Legion 7i может предложить процессор Core i9-11980HK и графику GeForce RTX 3080. Остальные модели в максимальной конфигурации комплектуются процессором Core i7-11800H. Для графической подсистемы доступна видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070. Объем оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 32 Gb. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью до 1 или 2 Tb. Система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 3.0, по заверению производителя, обеспечивает увеличение воздушного потока на 18% по сравнению с предыдущей версией.

Представленные ноутбуки на базе процессоров Intel с восемью ядрами и 16 потоками также поддерживают технологию Thunderbolt 4, обеспечивающую ускоренную по сравнению с USB-C зарядку и передачу данных. Используется операционная система Windows 10.

Стоимость Legion 5i 15 и Legion 5i 17 составит от 969 долларов, а Legion 5i Pro и Legion 7i – от 1330 долларов и 1769 долларов соответственно. Все модели ноутбуков станут доступны в июле.