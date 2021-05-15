Lenovo анонсировала первые устройства под брендом Go

Компания Lenovo анонсировала выпуск аксессуаров под брендом Go. Первыми продуктами в новой серии стали мощный пауэрбанк и универсальная беспроводная мышь. Новый суббренд ориентирован на повышение продуктивности людей с гибким рабочим графиком. Из-за пандемии коронавируса многим приходится работать вне офиса.

Первая новинка — это пауэрбанк Lenovo Go емкостью 20 000 мА·ч. Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт. Модель оснащена двумя портами USB Type-C и одним USB-A, за счет чего способна заряжать до трех устройств одновременно. Устройство полностью заряжается за 3 часа. Даже в процессе зарядки его можно использовать для питания двух гаджетов.

Вторая новинка — универсальная мышь Lenovo Go с возможностью одновременного сопряжения с тремя устройствами через интерфейс Bluetooth. Также есть и проводное подключение через порт USB Type-C. Мышь имеет собственный аккумулятор емкостью 380 мА·ч и способна работать до 2 месяцев автономно.

Время полного заряда составляет 1,5 часа, но даже 15 минут хватит на неделю работы. Есть поддержка беспроводной зарядки Qi-стандарта.

Стоимость Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse – 59,99 долларов, Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank – 89,99 долларов. Продажи начнутся в июне.