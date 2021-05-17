17.05.2021

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Leica прощается с Huawei и может стать новым партнером Xiaomi, Honor или Sharp

Leica

Leica Camera AG — немецкая компания, которая выпускает камеры и оптику. Компания Huawei начала работать с Leica в 2016 году, тогда вышел смартфон Huawei P9, для которого немецкий производитель создал специальные алгоритмы обработки изображений и дизайн модуля основной камеры. После этого флагманские аппараты Huawei выходили с логотипом Leica.

В сети появилась информация о том, что сотрудничество компании Huawei и Leica подходит к концу. Устройства флагманской серии Huawei P50 станут последними смартфонами от китайской компании с брендом Leica.

Ранее об этом сообщили китайские источники, а затем сведения подтвердил сетевой информатор RODENT950, известный по достоверным утечкам в области мобильной техники. По его данным, Leica сейчас находится в поиске нового партнера среди производителей смартфонов. Среди кандидатов числятся Honor, Xiaomi и Sharp.

Разрыв сотрудничества не выглядит неожиданным, так как Huawei под гнетом американских санкций сильно сдала свои позиции на мировом рынке смартфонов, выбыв из пятерки ведущих поставщиков.

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