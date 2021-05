Leica прощается с Huawei и может стать новым партнером Xiaomi, Honor или Sharp

Leica Camera AG — немецкая компания, которая выпускает камеры и оптику. Компания Huawei начала работать с Leica в 2016 году, тогда вышел смартфон Huawei P9, для которого немецкий производитель создал специальные алгоритмы обработки изображений и дизайн модуля основной камеры. После этого флагманские аппараты Huawei выходили с логотипом Leica.

В сети появилась информация о том, что сотрудничество компании Huawei и Leica подходит к концу. Устройства флагманской серии Huawei P50 станут последними смартфонами от китайской компании с брендом Leica.

The collaboration between Leica and Huawei is apparently coming to an end P50 series will be last Leica Huawei phone and Leica is looking for a new manufacturer for its brand.

Honor / Xiaomi / Sharp etc https://t.co/QJJ4OdmMDT

