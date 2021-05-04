Компания Xiaomi вошла в тройку самых крупных поставщиков смартфонов

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала квартальную статистику по мировому рынку смартфонов. После прошлогоднего спада, обусловленного пандемией коронавируса и экономическими сложностями, отрасль показывает неплохой рост. Отмечается, что одним из ключевых факторов роста мирового рынка смартфонов в настоящее время является технология 5G.

Общие поставки мобильных устройств с января по март 2021 года включительно составили 345,5 млн. штук. Это на 25,5% больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда отгрузки равнялись 275,2 млн. единиц.

Наиболее крупным поставщиком является компания Samsung с долей рынка 21,8%. На втором месте расположилась Apple с показателем в 16%. На третье место вырвалась компания Xiaomi, показавшая результат в 14,1%. Четвертое и пятое занимают компании OPPO и Vivo с долями рынка 10,8% и 10,1 % соответственно.

Из первой пятерки выбыла компания Huawei. Как известно, мобильный бизнес телекоммуникационного гиганта сильно пострадал из-за жестких санкций со стороны США, а дочерний бренд Honor на этом фоне был выделен в самостоятельную компанию.