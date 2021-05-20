Компания R.I.S.K. получила наивысший партнерский статус Dell Technologies Titanium

НПК R.I.S.K. была удостоена высшего партнерского уровня Dell Technologies — Titanium. Отметим, что партнеры со статусом Titanium обладают максимальным уровнем экспертизы и способны реализовать проекты любого масштаба и сложности.

«Для нас имеет большое значение сотрудничество с компанией R.I.S.K. Это интегратор с богатой историей проектов, сильной экспертизой и ориентиром на современные подходы и принципы в организации IТ-инфраструктуры. На протяжении многолетнего сотрудничества мы отмечаем высокую эффективность работы R.I.S.K., поэтому получение высшего статуса этой компании является естественным результатом», — отмечает Ирина Юхнюк, аккаунт-менеджер по работе с партнерами, Dell Technologies.

НПК R.I.S.K. обладает всеми компетенциями по решениям Dell Technologies, включая такие направления, как серверное и сетевое оборудование, хранение и защита данных, конвергентная инфраструктура, клиентские системы и рабочие станции, высокопроизводительные вычисления и программно-определяемая инфраструктура.