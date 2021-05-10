Количество зарядных устройств в сети станций Tesla Supercharger достигло 25 тыс. На данное время это единственная сеть станций быстрой зарядки электрических автомобилей, развернутая по всем миру.

Когда в 2012 году компания начала продажи электрокаров, станции быстрой зарядки электромобилей практически отсутствовали. Вследствие этого производитель решил создать собственную сеть.

Сложности в освоении нового направления деятельности были связаны с необходимостью согласований с собственниками, подрядчиками и поставщиками электроэнергии. Электрозаправки были новинкой, и никто не знал, как создавать этот бизнес. Эти трудности сдерживали развитие на начальном этапе, но эта проблема была успешно преодолена, и сеть зарядных станций уверенно растет.

Процесс ускорился с появлением новой версии зарядных устройств Supercharger V3. К концу 2020 года в сети Tesla уже было около 20 тыс. зарядных устройств на 2100 станций по всему миру. В настоящее время их 25 тыс. на 2700 станций. Зарядная станция даже есть в 100 км от базового лагеря горы Эверест (на парковке отеля Roof of the World).