Китайский аппарат осуществил успешную посадку на поверхность Марса

Первый китайский космический аппарат Tianwen-1 («Тяньвэнь-1») совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.

В рамках проекта «Тяньвэнь-1» 23 июля 2020 года к Марсу была запущена китайская автоматическая станция, состоящая из орбитального модуля, посадочной платформы и шестиколесного марсохода Zhurong («Чжуронг»). До Красной планеты станция добралась в феврале этого года и с тех пор осуществляла сбор данных и съемку с орбиты.

Посадка произошла в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Известно, что после приземления посадочный модуль должен развернуть рампу, что позволит роверу выехать на поверхность Марса. Марсоход оснащен камерами, детектором магнитного поля, георадаром, детектором поверхностных соединений, а также прибором для метеорологических измерений. Роверу предстоит изучить климат и геологию Красной планеты.

Все этапы миссии «Тяньвэнь-1», от взлета с Земли и до самой посадки на Марс в деталях можно посмотреть, пройдя по ссылке.