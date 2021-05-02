Исследование показывает, что многие владельцы электромобилей вернулись к использованию машин с ДВС

За последние годы электромобили получили немалое развитие в плане дальности пробега, комфорта и безопасности, но с точки зрения их подзарядки мало что изменилось.

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе Скотт Хардман (Scott Hardman) и Гил Тал (Gil Tal) провели исследование, в котором приняли участие жители штата, купившие электромобили в период с 2012 по 2018 годы. Исследование показало, что примерно каждый пятый владелец электромобиля в результате вернулся к использованию машин с двигателем внутреннего сгорания. Во многих случаях причиной этому стала проблема с зарядкой аккумуляторов.

70% из тех, кто в итоге отказался от электромобиля, не имели доступ к быстрой зарядке и могли заряжать автомобили дома или на работе лишь от обычной сети с напряжением 120 В, что слишком медленно. Среди владельцев электромобилей такой вариант зарядки принято называть «уровень 1».

Специальные зарядные станции, известные как «уровень 2», обеспечивают напряжение 240 В, что позволяет заряжать электромобиль быстрее. Две трети опрошенных владельцев электромобилей в ходе исследования практически никогда не использовали общественные заправки, на которых имелись зарядные станции для электромобилей. По какой причине они этого не делали, не уточняется.