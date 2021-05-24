iQOO Neo5 Vitality Edition: экран 144 Hz и тройная камера

Компания Vivo представила смартфон iQOO Neo5 Vitality Edition. Аппарат оснащен дисплеем размером 6,56 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+, яркостью до 480 кд/м2 и контрастностью 1500:1. Частота обновления панели составляет 144 Hz.

Используется процессор Snapdragon 870: чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Объем оперативной памяти составляет до 12 Gb, вместимость флеш-накопителя – до 256 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп блок, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2 Мп макромодуль. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой 44-ваттной быстрой подзарядки. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163,97 × 75,53 × 8,93 мм, вес — 198,3 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы OriginOS 1.0 на основе Android 11.

Стоимость смартфона iQOO Neo5 Vitality Edition начинается от 340 долларов.