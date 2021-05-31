Intel продемонстрировала прототип ноутбука на базе нового процессора Alder Lake

Компания Intel, в рамках цифровой выставки Computex 2021, показала прототип первого ноутбука на основе процессора Alder Lake. Подробные сведения о полной линейке продуктов Alder Lake представитель Intel Стив Лонг (Steve Long) пообещал раскрыть до конца этого года.

Говорилось о том, что семейство Alder Lake предложит две новые архитектуры, отвечающие за высокое быстродействие и энергетическую эффективность, усовершенствованный 10-нм техпроцесс (Enhanced SuperFin), более быстрые транзисторы и улучшенные конденсаторы. По словам компании, процессоры поколения Alder Lake обеспечат значительный прорыв для x86-совместимых архитектур.

Intel отметила, что ноутбуки с Alder Lake выйдут в этом году, но больше никаких подробностей не раскрыла.