Intel представила самые мощные процессоры линейки Tiger Lake-U и 5G-модем для ноутбуков

В рамках цифровой выставки Computex 2021, которая открылась сегодня, компания Intel официально представила свои самые производительные процессоры семейства Tiger Lake-U — Core i7-1195G7 и Core i5-1155G7.

Оба процессора содержат четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки восьми потоков инструкций. В состав процессоров входит графический ускоритель Intel Iris Xe. Поддерживается работа с оперативной памятью DDR4-3200 и LPDDR4x-4266. Core i7-1195G7 функционирует на тактовой частоте 2,9 GHz с возможностью повышения до 5,0 GHz. У Core i5-1155G7 эти показатели составляют 2,5 и 4,5 GHz соответственно. Частота графической подсистемы — 1,4 и 1,35 GHz.

Intel отмечает, что до конца этого года будут доступны более 60 устройств на новых процессорах, в частности, ноутбуки Acer, ASUS, Lenovo и MSI.

Кроме того, компания анонсировала разработанный совместно с MediaTek модем 5G Solution 5000, выполненный в формате карты М.2. Устройство совместимо с глобальными сотовыми сетями 5G NR, функционирующими в частотном диапазоне ниже 6 GHz.

Заявленная скорость передачи данных достигает 4,7 Гбит/с в сторону абонента и 1,25 Гбит/с в обратную сторону. Имеется совместимость с сетями 4G LTE и 3G WCDMA, а также реализована поддержка технологии eSIM.