Intel представил процессоры Tiger Lake-H для мощных игровых ноутбуков

Компания Intel представила мобильные процессоры Core 11-го поколения под кодовым названием Tiger Lake H. Новинки рассчитаны на применение в мощных игровых и рабочих ноутбуках.

Новые модели процессоров используют микроархитектуру Willow Cove с показателем IPC на 19% выше по сравнению с предыдущим поколением, и производятся по современному техпроцессу Intel SuperFin с нормами 10 нм. Графика представлена архитектурой Intel Xe.

Линейка Tiger Lake H состоит из пяти моделей:

Core i9-11980HK — 8 ядер, 16 потоков, 3,3 GHz с TDP 65 Вт, до 5 GHz в Turbo, полностью разблокирован;

Core i9-11900H — 8 ядер, 16 потоков, 2,1 GHz с TDP 35 Вт, до 4,9 GHz в Turbo;

Core i7-11800H — 8 ядер, 16 потоков, 1,9 GHz с TDP 35 Вт, до 4,6 GHz в Turbo;

Core i5-11400H — 6 ядер, 12 потоков, 2,2 GHz с TDP 35 Вт, до 4,5 GHz в Turbo;

Core i5-11260H — 6 ядер, 12 потоков, 2,1 GHz с TDP 35 Вт, до 4,4 GHz в Turbo.

Процессоры поддерживают интерфейс PCI Express 4.0 (20 линий) для работы с последней дискретной графикой и быстрейшими накопителями. Конфигурация мобильных систем на базе Tiger Lake-H может включать память вплоть до DDR4-3200, порты Thunderbolt 4 со скоростью до 40 Гбит/с и Wi-Fi 6E.

Intel позиционирует новые процессоры как высокопроизводительные решения для ультрапортативных ноутбуков. С этими моделями, например, будет возможен гейминг в 4K. В 1080p компания обещает 70+ fps.

Компания провела сравнение новинок с конкурентами. Например, преимущество модели Core i9-11980HK над AMD Ryzen 9 5900HX достигает в среднем 19% (с графикой GeForce RTX 3080).