InfoCity представил результаты исследования ИКТ-рынка Азербайджана, выполненного по заказу Департамента Международной Торговли посольства Великобритании

На прошлой неделе Азербайджан с трехдневным визитом посетил Министр экспорта Департамента Международной Торговли Великобритании и представитель Госсекретаря в парламенте Грэхэм Стюарт (Graham Stuart). Основная цель визита заключалась в усилении торговых и экономических связей между двумя странами. В рамках визита, который начался 20 мая, были обсуждены возможности сотрудничества в области развития возобновляемой энергетики, Smart City, FinTech и MedTech, диверсификации экономики, а также образования.

20 мая министру Грэхэму Стюарту и гостям конференции были представлены результаты исследования ИКТ-рынка Азербайджана, проведенного изданием InfoCity, которое было выполнено по заказу Департамента Международной Торговли посольства Великобритании в Баку. InfoCity был выбран в качестве консультационного партнера для реализации этого проекта. Представитель компании рассказал об основных выводах отчета, подчеркнув текущий спрос на ИКТ-услуги в стране и потенциал сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в этой сфере. Также была предоставлена информация о профильных компаниях Великобритании, имеющих огромный международный опыт, который может оказаться полезным в реализации ряда проектов в нашей стране. Команда InfoCity провела ряд интервью среди руководителей крупных компаний государственного и частного сектора Азербайджана, для того чтобы выявить направления развития ИКТ в организациях, определить структуру затрат на ИКТ, степень заинтересованности руководителей компаний в инновациях и инвестициях. В исследовании была представлена информация об объемах рынка ИКТ в Азербайджане, о мерах государственной поддержки, сервисной модели информатизации и проектах государственно-частного партнерства в ИКТ-секторе, а также затронуты темы технологического развития освобожденных территорий.

«Даже несмотря на пандемию COVID-19, Великобритания сохраняет лидирующие позиции в качестве одного из ведущих мировых технологических центров. Я знаю, что в Азербайджане ИКТ считаются одним из двигателей ненефтяной экономики и мы готовы поделиться передовым опытом Великобритании в области технологий», — отметил министр, выступив на презентации результатов исследования ИКТ-рынка Азербайджана.

В мероприятии приняли участие Джеймс Шарп (James Sharp) — Посол Великобритании в Азербайджане, Джудит Слейтер (Judith Slater) — торговый представитель Великобритании в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Джоел Дэрбишер (Joel Derbyshire) — директор Департамента Международной Торговли в Азербайджане, Фариз Джафаров — директор Центра развития электронного правительства при Государственном агентстве государственной службы и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики, а также представители компаний PwC Azerbaijan, Bestcomp Group, ULTRA Technologies, R.I.S.K., B.EST Solutions, Kibrit, EManat, Baku Transport Agency и другие представители государственного и частного секторов.

Представителям азербайджанского бизнеса также было рассказано о возможностях ИКТ-сектора Великобритании. Так, например, в строительстве Smart City и Smart Village, а также развитию возобновляемой энергетики нашей стране помог бы опыт компаний RingGo (система умных парковок), Zipabout (интеллектуальные решения для общественного транспорта), AECOM (многочисленные проекты в сфере автоматизации транспорта, строительства, водоснабжения, государственного управления, энергетики и защиты окружающей среды), BICO AI Ltd (системы оптимизации логистики с помощью искусственного интеллекта), Vu.City (систематизация, визуализация и анализ данных о городах), Energy Gain (повышение энергоэффективности городов с помощью источников альтернативной энергии), Fabriq (управление данными об энергопотреблении и производительности зданий с целью сокращения выбросов углекислого газа), Pavegen (умное покрытие для тротуаров, вырабатывающее энергию при прохождении по нему), Qbots Energy (энергетические системы с помощью устройств Интернета вещей и искусственного интеллекта) и других. А для развития темы электронного правительства Азербайджану было бы полезно использовать опыт таких компаний из Великобритании, как Yoti (интеллектуальная система проверки личности на базе искусственного интеллекта), KeyOptions (мониторинг передвижения людей, управления активами и безопасности, а также аналитика в реальном времени), Informed Solutions (поставщик услуг для цифровой трансформации и анализа данных) и другие инновационные разработки. Отметим, что это лишь небольшой список компаний, готовых делиться своим опытом с Азербайджаном.

21 мая состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Министром экспорта Департамента Международной Торговли Великобритании и представителем Госсекретаря в парламенте Грэхэмом Стюартом, в рамках которой господин президент отметил тесную работу Азербайджана с компанией bp над планом инвестиций в создание альтернативных источников энергии на освобожденных от оккупации территориях. Президент также отметил, что Азербайджан пригласил британские компании в числе первых иностранных компаний для осуществления работ по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий, и отметил, что компании из Великобритании инвестировали в экономику Азербайджана более 30 млрд. долларов. «Это позволяет нам не только развивать нефтегазовую промышленность, но и в тоже время помогает общему развитию. Сегодня сотрудничество продолжается очень активно. bp 30 лет является нашим стратегическим партнером и как минимум последующие 30 лет останется таковым, так как есть новые перспективы, подписаны новые контракты», — сказал президент Азербайджана.

Также Грэхэм Стюарт принял участие в 4-м заседании Совместной межправительственной комиссии между правительствами Соединенного Королевства и Азербайджана и в открытии в Азербайджане Британской торгово-промышленной палаты (BCCIA). В его рамках был подписан Меморандум о взаимопонимании в области цифрового правительства между Центром развития электронного правительства при Государственном агентстве государственной службы и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики и Службой цифрового правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Меморандум позволит объединить экспертные сообщества и опыт с целью дальнейшей организации и развития цифровых государственных услуг.

В ходе визита британский министр также провел встречи с министрами энергетики, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов в целях обсуждения будущего сотрудничества с Азербайджаном по диверсификации экономики и переходу на возобновляемые источники энергии. Грэм Стюарт также встретился с министром образования, чтобы поделиться британским опытом в этой сфере и обсудить успешную работу British Council в области образования и культуры. Помимо этого, была проведена встреча министра с выпускниками британских университетов, представляющими государственный и частный секторы.