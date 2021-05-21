Илон Маск: «Tesla может скоро официально появиться в странах СНГ»

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) принял участие в просветительском марафоне «Новое знание», который прошел в восьми городах России и охватит более 5 млн. человек. Организатором марафона выступило российское общество «Знание». Выступавший по видеосвязи Маск сделал громкое заявление. Он пообещал скорое появление автомобилей Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Посмотреть все выступление Маска на форуме можно ниже.

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Также Маск отметил, что Tesla потенциально рассматривает Россию как страну, в которой может появиться очередной завод компании. Глава Tesla и SpaceX также отметил, что: