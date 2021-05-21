Илон Маск: «Tesla может скоро официально появиться в странах СНГ»
Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) принял участие в просветительском марафоне «Новое знание», который прошел в восьми городах России и охватит более 5 млн. человек. Организатором марафона выступило российское общество «Знание». Выступавший по видеосвязи Маск сделал громкое заявление. Он пообещал скорое появление автомобилей Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Посмотреть все выступление Маска на форуме можно ниже.
Также Маск отметил, что Tesla потенциально рассматривает Россию как страну, в которой может появиться очередной завод компании. Глава Tesla и SpaceX также отметил, что:
- в будущем все транспортные средства (автомобили, корабли, самолеты) будут электрическими. Причем последними на электродвигатели перейдут самолеты, так как создание подходящих для них батарей займет время. Единственным транспортом, который не будет электрическим, останутся ракеты.
- все машины будут оснащены автопилотом. Электрокары Tesla скоро будут официально продаваться в России и странах СНГ.
- важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширять границы сознания, чтобы свеча сознания не погасла».
- живых переводчиков довольно скоро заменит искусственный интеллект.
- нужно создавать базу на Луне и город на Марсе.
- он не исключил существование инопланетян и внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.
- для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.