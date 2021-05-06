IBM представил первую в мире 2-нанометровую технологию производства процессоров

Компания IBM представила первую в мире 2-нанометровую технологию производства процессоров. Созданный чип площадью 150 мм2 вмещает в себя более 50 млрд. транзисторов.

Спрос на повышенную производительность и энергетическую эффективность микросхем продолжает расти. Полупроводники играют критически важную роль во всем, от вычислений до бытовой техники, устройств связи, транспортных систем и критически важной инфраструктуры.

Технология созданная IBM поможет полупроводниковой промышленности продвинуться вперед, удовлетворяя этот растущий спрос. Предполагается, что она обеспечит повышение производительности на 45% или понижение энергопотребления на 75% по сравнению с современной 7-нанометровой технологией.

Ожидается, что переход на 2-нм техпроцесс при производстве процессоров для смартфонов позволит увеличить у последних время автономной работы от батареи до четырех суток. Использование 2-нм техпроцесса в процессорах для серверного сегмента позволит снизить общий уровень энергопотребления дата-центров, а также положительно скажется на окружающей среде за счет снижения объема оставляемого углеродного следа. Микросхемы на основе 2-нм техпроцесса позволят ускорить время обработки данных системами автоматического управления автомобилями, что существенно улучшит эту технологию.

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Компания отмечает, что этот прорыв основан на «десятилетиях лидерства IBM в полупроводниковых инновациях».