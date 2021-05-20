Huawei представила ноутбук MateBook 16 с экраном 2.5К и процессорами AMD

Компания Huawei представила ноутбук MateBook 16, в основу которого легла аппаратная платформа AMD. Устройство оснащено 16-дюймовым дисплеем разрешением 2.5K (2520 × 1680 пикселей), соотношением сторон 3:2 и яркостью 300 кд/м2. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Панель занимает 90% площади крышки.

В зависимости от модификации могут быть установлены процессор Ryzen 5 5600H (шесть ядер; 3,3–4,2 GHz) или Ryzen 7 5800H (восемь ядер; 3,2–4,4 GHz). Чипы поддерживают технологию многопоточности и располагают ускорителем AMD Radeon Graphics. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя – 512 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи емкостью 84 Вт·ч достигает 12,2 часа при воспроизведении видео в формате Full HD.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, два порта USB Type-C, один порт USB Type-A 3.2 Gen1, интерфейс HDMI и 3,5-мм гнездо для наушников, сканер отпечатков пальцев (интегрирован в кнопку включения питания), веб-камера формата 720p и стереофонические динамики. Толщина металлического корпуса устройства — 17,8 мм, вес составляет 1,99 кг. Установлена операционная система Windows 10.

Стоимость версии Huawei MateBook 16 с процессором Ryzen 5 5600H составляет 980 долларов, а модификация с Ryzen 7 5800H будет предложена за 1060 долларов. Продажи в Китае уже начались.