Huawei представила 4К-телевизоры Smart Screen SE с HarmonyOS и 13 Мп веб-камерой

Компания Huawei представила телевизоры нового поколения Smart Screen SE формата 4К. В серию вошли модели с диагональю 55 и 65 дюймов. Благодаря узким рамкам экран занимает около 95,1% площади фронтальной поверхности. Дисплеи поддерживают режим отображения картинки с экрана мобильного устройства и обеспечивают 92% охвата цветового пространства DCI-P3. Частота обновления составляет 60 Hz. Указывается наличие сертификации TÜV Rheinland за низкое излучение синего света.

В smart-телевизоре предусмотрена 13 Мп веб-камера, позволяющая совершать видеозвонки и проводить видеоконференции. Она также используется в разных приложениях для отслеживания движений пользователя, но подобные функции работают только в Китае. При необходимости камеру можно повернуть или полностью снять.

Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, флеш-памяти — 16 Gb. В качестве программной платформы применяется операционная система HarmonyOS, обеспечивающая тесную интеграцию с другими устройствами.

Из интерфейсов подключения предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC (в пульте), 2 х HDMI 2.0, 1 х USB 2.0, 1 x AV In, 1 x S/PDIF, 1 x RJ45 и 1 x DTMB. За вывод звука отвечает два встроенных динамиков мощностью 10 Вт каждый.

Стоимость 55-дюймовую версии составляет 513 долларов, 65-дюймовой – 668 долларов. В продажу телевизоры Huawei Smart Screen SE поступят в Китае 1 июня.