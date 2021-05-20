Huawei MateView GT: изогнутый 34-дюймовый монитор с частотой 165 Hz и встроенным саундбаром

Компания Huawei, в рамках презентации новых продуктов, представила два монитора серии MateView. Базовая модель MateView предназначена для профессиональных пользователей, а изогнутый MateView GT со встроенным саундбаром – для геймеров.

MateView оснащен 28,2-дюймовым экраном формата 4К+. Благодаря тонким рамкам дисплей занимает 94% площади поверхности. Говорится о 98% охвата цветового пространства DCI-P3 и о возможности воспроизведения 1,07 млрд. цветовых оттенков. Также есть сертификация DisplayHDR 400.

Настройка и управление монитором осуществляется с помощью специальной сенсорной панели Smart Bar на нижней грани. Кроме того, владельцы смартфонов Huawei могут подключаться к нему по беспроводному протоколу и работать в специальном десктопном режиме. Есть аудиосистема с двумя динамиками мощностью 5 Вт каждый, по два порта USB Type-A и USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездо, интерфейсы MiniDP и HDMI.

Модель для геймеров MateView GT получила 34-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 3K, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 165 Hz. Заявленная максимальная яркость — 350 кд/м2, контрастность — 4000:1. Есть возможность отображения 1,07 млрд. цветовых оттенков. Дисплей проходит предварительную заводскую калибровку (значение DeltaE меньше 2) и имеет сниженную долю синего в подсветке, что отмечено сертификатом TÜV Rheinland. Заявлено 90% охвата цветового пространства DCI-P3 и 121% охвата пространства sRGB.

Особенность MateView GT заключается во встроенном в подставку саундбаре с поддержкой объемного звучания. В звуковую панель встроена светодиодная подсветка.

Стоимость и дата начала продаж мониторов Huawei MateView пока не объявлены.