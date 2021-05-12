HTC представила две флагманские VR-гарнитуры: Vive Focus 3 и Vive Pro 2

В рамках мероприятия Vivecon компания HTC представила новый автономный шлем виртуальной реальности Vive Focus 3 и обновленный проводной компьютерный шлем Vive Pro 2.

Vive Focus 3

Новая VR-гарнитура Vive Focus 3 предназначена в первую очередь для корпоративного и профессионального сегмента пользователей. Корпус шлема выполнен из магниевого сплава, который намного легче и прочнее пластика. Сменный аккумулятор держится на магнитах, что упрощает его замену.

Новинка может похвастаться очень высоким для автономного сегмента VR-устройств разрешением 5K (2,5K на каждый глаз), частотой обновления 90 Hz и рекордным для подобных гаджетов 120-градусным углом обзора. Как и все предыдущие модели VR-шлемов компании, устройство предлагает плавную механическую регулировку межзрачкового расстояния. Диапазон настройки составляет от 57 до 72 мм.

В основе Vive Focus 3 лежит новейший мобильный процессор Snapdragon XR2. Применяется система активного охлаждения. В ее состав входит одна медная теплопроводная трубка и небольшой вентилятор. Отмечается, что даже при высокой нагрузке система охлаждения работает тихо и не отвлекает пользователя от погружения в мир виртуальной реальности.

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Для отслеживания движения глаз предусмотрены четыре камеры. Vive Focus 3 также оснащен встроенными открытыми динамиками с двойными драйверами. Для конфиденциальности в управление звуком добавлена специальная настройка приватности, значительно снижающая уровень его утечки и слышимость для окружающих. Одного заряда аккумулятора хватит на 15 часов работы. Быстрая зарядка всего за 30 минут восполняет аккумулятор на 50%, а светодиодный индикатор покажет, сколько заряда еще осталось. Для подключения используется Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, предусмотрены два USB Type-C.

Для Vive Focus 3 компания представила новые комплектные контроллеры, которые лишились двойных курков. Как показала практика, большинство владельцев предыдущих моделей Vive Focus вторую пару курков просто не использовали. VR-гарнитура поступит в продажу к концу лета по цене 1300 долларов.

Vive Pro 2

Обновленный проводной компьютерный шлем Vive Pro 2 внешне повторяет дизайн предыдущей модели, но с обновленной регулировкой крепления. Отмечается, что эргономика первого поколения устройства оказалась настолько удачной, что было принято решение ее не трогать. Все основные изменения в Vive Pro 2 связаны с его внутренней начинкой.

Модель Vive Pro 2 также оснащена двумя экранами разрешением 5K (2,5K на каждый глаз) и 120-градусным углом обзора. Частота обновления составляет 120 Hz. При желании шлем можно использовать в беспроводном режиме — для этого потребуется адаптер HTC Vive Wireless. В таком случае разрешение картинки Vive Pro 2 снизится до 3264 × 1632 пикселей, а частота обновления экрана до 90 Hz.

К ПК Vive Pro 2 подключается с помощью кабеля DisplayPort 1.2. Гарнитура поддерживает сжатие видеопотока или DSC. Наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio и поддерживают пространственный звук.

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Шлем может работать с трекером Vive Facial Tracker. Кроме того, новинка совместима с новыми трекерами Vive Tracker 3.0.

Продажи Vive Pro 2 с контроллером и двумя базовыми станциями начнутся в августе. Стоимость полного комплекта составит 1399 долларов. VR-шлем без контроллеров обойдется в 749 долларов (для тех, кто хочет сделать апгрейд своей VR-системы). Предзаказ уже открыт.