HP представила игровые ноутбуки Omen 16 и Omen 17 с новыми процессорами Intel и AMD

Компания HP представила игровые ноутбуки Omen 16 и Omen 17. Новинки с новейшами процессорами Intel 11-го поколения и AMD Ryzen получили производительные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

HP Omen 16 — первый 16-дюймовый ноутбук серии Omen. Устройство получило 16,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 144 Hz, яркостью 250 кд/м2 и 45% охвата цветового пространства NTSC. Модель предлагается в трех конфигурациях.

Две версии оснащаются восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 5800H с максимальной частотой 4,4 GHz в режиме автоматического разгона. Базовым вариантом станет GeForce RTX 3050 Ti с 4 Gb видеопамяти. Поддерживается 16 Gb оперативной памяти стандарта DDR4-3200 (два модуля по 8 Gb) и твердотельный накопитель объемом 512 Gb или 1 Tb.

Версия HP Omen 16 на базе Intel оснащается восьмиядерным Core i7-11800H с максимальной частотой 4,6 GHz. Модель в базовой конфигурации будет предлагать графический ускоритель GeForce RTX 3060 с 6 Gb видеопамяти GDDR6. Ноутбук получил 16 Gb оперативной памяти стандарта DDR4-3200, а также твердотельный NVMe-накопитель объемом 512 Gb. Для всех версий будет доступен ускоритель GeForce RTX 3070.

В оснащение входят поддержка стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, три разъема USB Type-A, один USB Type-C с функциями зарядки и DisplayPort 1.4 (у модели на базе процессоров Intel он также выполняет функцию Thunderbolt 4), mini-DisplayPort, HDMI 2.1, LAN, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и динамики Bang & Olufsen.

Старшая модель Omen 17 получила 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления до 165 Hz.

Ноутбук может предложить флагманский процессор Intel Core i9-11900H в паре с видеокартой GeForce RTX 3080, оснащенной 16 Gb видеопамяти GDDR6. Также предлагается 32 Gb оперативной памяти стандарта DDR4-3200 MHz и установка NVMe-накопителя объемом до 1 Tb стандарта PCIe 4.0. Имеется второй разъем M.2, позволяющий установить еще один твердотельный накопитель и создать массив RAID 0.

В оснащение входят Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, разъем Thunderbolt 4 (USB Type-C), три USB Type-A, HDMI 2.1, mini-DisplayPort и LAN-разъем, а также комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.

Все версии оснащены клавиатурами с четырехзонной RGB-подсветкой. Применяются оптико-механические переключатели с ресурсом в 50 млн. нажатий.

Стоимость игровых ноутбуков HP Omen 16 и HP Omen 17 составляет от 1050 долларов и от 1370 долларов соответственно. В продажу новинки поступят в июне.