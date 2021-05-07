07.05.2021

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HP анонсировала обновленный моноблок EliteOne 800 G8

HP EliteOne 800 G8

Компания HP анонсировала обновленную линейку моноблоков EliteOne 800 G8. Отмечается, что это первый коммерческий All-in-One компьютер, который оснащен ИИ-системой шумоподавления и функцией распознавания присутствия пользователя.

HP EliteOne 800 G8

Моноблок будет предлагаться в версиях с диагональю дисплея 23,8 и 27 дюймов. В первом случае разрешение составляет Full HD, во втором — QHD. Экран имеет антибликовое покрытие и способен уменьшать излучение синего света. Младшая модель может комплектоваться сенсорной панелью. Заявлен 72% охват цветового пространства NTSC.

HP EliteOne 800 G8

Компьютер оснащается процессорами Intel 11-го поколения вплоть до Core i9, графикой Intel UHD Graphics 730/750, до 64 Gb оперативной памяти DDR4 3200 и твердотельным накопителем М.2 PCIe NVMe вместимостью до 2 Tb.

В оснащение входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, два USB-C, три USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0a, Ethernet-контроллер и стандартное аудиогнездо. Также есть выдвижная 5 Мп камера и аудиосистема Bang & Olufsen. Используется операционная система Windows 10.

Стоимость HP EliteOne 800 G8 пока неизвестна. В продажу моноблоки поступят в этом месяце.

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