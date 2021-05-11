Harley-Davidson запускает бренд электрических мотоциклов LiveWire

Компания Harley-Davidson объявила о выделении серии полностью электрических мотоциклов LiveWire в отдельный бренд.

Первое поколение новой продукции компании было анонсировано в 2018 году. Спустя три года было принято решение о создании отдельного бренда.

В планах LiveWire значится создание специальных выставочных залов, а также разработка виртуальной штаб-квартиры с центрами в Кремниевой долине и Милуоки. Планируется «сочетать цифровые и физические форматы розничной торговли» в рамках «инновационной модели выхода на рынок».

Выпуск первого мотоцикла под брендом LiveWire состоится 8 июля 2021 года.

Ранее аналитики отмечали, что продажи первых фирменных мотоциклов на электрической тяге были не высокие, так как их стоимость практически не уступала некоторым электромобилям. Цена начиналась от 29799 долларов.