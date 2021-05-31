«Гражданский» тип услуги Asan İmza будет выдаваться абсолютно бесплатно

Компания B.EST Solutions — национальный оператор мобильной электронной подписи Asan İmza и партнер Цифрового Торгового Хаба Азербайджана продолжает предоставлять нововведения для пользователей. Как известно, в июне 2020 года со стороны компании было принято решение о предоставлении «Гражданского» типа услуги Asan İmza сроком на 3 года бесплатно с сохранением месячной абонентской платы. Активация данной услуги была платная и стоила 18 AZN.

С целью всесторонней поддержки инициатив господина Президента Ильхама Алиева в области цифровой трансформации Азербайджана и для предоставления широкого доступа к электронным услугам для граждан Азербайджана, компания B.EST Solutions совместно c Налоговой Службой при Министерстве Экономики а также со всеми мобильными операторами, приняла решение проявить социальную ответственность и отменить также на период пандемии с июля 2021 года месячную абонентскую плату «Гражданского» типа услуги Asan İmza.

Необходимо подчеркнуть, что данным тарифом смогут воспользоваться граждане, которые подключились к этой услуге с 20 июня 2020 года, а также все граждане, которые приобретут услугу c июля 2021 года. Напомним, что месячная абонентская плата данной услуги стоила 2,50 AZN. Важно подчеркнуть, что услугу мобильной электронной подписи Asan İmza можно получить на свой действующий мобильный номер и нет необходимости в приобретении нового номера. При использовании своего действующего номера с услугой Asan İmza, можно получать важные сообщения от государственных органов и других поставщиков электронных услуг прямо на свой номер.

Теперь, у пользователей есть возможность на бесплатной основе прибрести услугу Asan İmza («Гражданский» тип услуги Asan İmza) и иметь доступ к более чем 1000 электронных услуг, предоставляемых со стороны государственных и частных организаций в Азербайджане и тем самым исключить необходимость физического обращения в эти структуры. Граждане могут воспользоваться такими важными электронными услугами, как — открытие банковского счета в онлайн режиме; интернет и мобильный банкинг; подача заявки на ипотеку; участие в конкурсе по подаче заявки на приобретение льготного жилья; декларирование товаров и транспортных средств на таможне; электронная выдача доверенности на вождение транспортным средством; управление личным кабинетом на портале электронного суда; получение информации о штрафах; социальное страхование имущества и жизни; онлайн получение справки с места работы и многие другие онлайн-услуги.

Еще раз следует обратить внимание на то, что услуга Asan İmza по законодательству Азербайджанской Республики приравнивается к собственноручной подписи, нельзя передавать другому лицу свою SIM-карту с Asan İmza и хранить пароли в доступном месте.

Следует отметить, что месячная абонентская плата и стоимость услуги Asan İmza типа «Бизнес» и «Государственный», предназначенные для предпринимателей и государственных служащих остаётся неизменной.

Граждане могут получить ответы на вопросы, позвонив в «1847» колл-центр Asan İmza или написать на электронный адрес [email protected].