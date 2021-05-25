Google разрешила защищать паролем историю поиска

Компания Google разрешила ставить пароль на страницу «Мои действия в Google», которая показывает все действия пользователя в сервисах компании, в том числе историю веб-поиска и просмотров на YouTube. Эта опция может быть очень полезна для тех, кто пользуется одним компьютером совместно с кем-то.

Чтобы защитить эти данные и включить верификацию по паролю, нужно перейти на activity.google.com и нажать на ссылку «Настроить проверку для доступа к истории моих действий». После необходимо выбрать «Включить дополнительную проверку» и ввести пароль для подтверждения.

С включенной проверкой каждый пользователь, кто будет пытаться просмотреть историю, должен будет ввести пароль от Google-аккаунта.