25.05.2021

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Google разрешила защищать паролем историю поиска

Google

Компания Google разрешила ставить пароль на страницу «Мои действия в Google», которая показывает все действия пользователя в сервисах компании, в том числе историю веб-поиска и просмотров на YouTube. Эта опция может быть очень полезна для тех, кто пользуется одним компьютером совместно с кем-то.

Чтобы защитить эти данные и включить верификацию по паролю, нужно перейти на activity.google.com и нажать на ссылку «Настроить проверку для доступа к истории моих действий». После необходимо выбрать «Включить дополнительную проверку» и ввести пароль для подтверждения.

С включенной проверкой каждый пользователь, кто будет пытаться просмотреть историю, должен будет ввести пароль от Google-аккаунта.

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