Google представил новый дизайн Android 12 и выпустил первую бета-версию системы

На ежегодной конференции для разработчиков Google I/O, которая проходит в формате онлайн-мероприятия, компания Google представила новую версию мобильной операционной системы Android.

Новая Android 12 приносит большое изменение дизайна, основой которого стал стиль Material You, пришедший на смену используемому в предыдущих версиях ОС стилю Material Design. Новый стиль принес множество визуальных изменений, включая крупные и яркие элементы дизайна, динамические цвета и более плавную анимацию. Вице-президент Google по управлению продуктами Android и Play Маркет Самир Самат (Sameer Samat) назвал новый интерфейс «крупнейшим изменением дизайна в истории Android».

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Одна из главных особенностей нового интерфейса — автоматическое создание новой цветовой схемы при смене обоев. Первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Android 12 будет подбирать оттенки, чтобы они наилучшим образом сочетались с выбранными пользователем обоями и друг другом. Эти оттенки применяются к кнопкам, ползункам и другим элементам интерфейса, за счет чего создается более гармоничная картина.

Существенно переработаны виджеты, которые стали крупнее, ярче и более округлыми. Когда пользователь передвигает виджет по рабочему столу, он может менять цвет, адаптируясь под заставку. Дополняют интерфейс новые анимации, которые, по словам разработчиков, не создают дополнительную нагрузку на процессор благодаря качественной оптимизации.

Различные кнопки, уведомления, шторка оповещений, меню быстрых настроек, общие параметры – все было перерисовано и также стало более округлым и увеличенным в размерах. Благодаря этому можно быстрее найти нужную функцию, а также удобнее изменить яркость или громкость. Но с другой стороны, теперь на экране помещается меньше элементов.

Экран блокировки также получил некоторые изменения. Значительную его часть занимают часы, которые располагаются по центру, если нет непрочитанных уведомлений. Когда поступают уведомления, часы становятся немного меньше в размерах. Экран блокировки также окрашивается в цвет, сочетающийся с системной тематикой. Клавиша для доступа к виртуальному кошельку Google Pay теперь находится в меню быстрых настроек в виде большой кнопки. Удерживая кнопку питания теперь можно активировать Google Assistant, который будет предлагать функции в зависимости от того, какой экран открыт пользователем.

В Android 12 появились новые опции, которые касаются настроек приватности и безопасности. Теперь при включении камеры или микрофона в верхнем правом углу экрана будет появляться соответствующий значок с зеленой точкой, оповещающий о том, что ведется запись. Система также будет блокировать попытки приложений запустить камеру или микрофон, не имея на то разрешения пользователя. В меню быстрых настроек появились два дополнительных переключателя, которые позволят быстро отключать и включать доступ к камере и микрофону.

Прямо в Android 12 будет встроен пульт ДУ, чтобы можно было управлять телевизором на Android TV, а также будет улучшена интеграция с Chrome OS. Кроме того, в Android 12 появилась поддержка функции Digital Car Key — цифровых ключей для автомобиля. Пользователи смогут автоматически открывать и запирать автомобиль с помощью смартфона. Осенью функция станет доступна на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy. Поначалу она будет работать с автомобилями BMW.

Компания также объявила о выходе первой публичной бета-версии — Android 12 Beta 1. Она уже доступна владельцам смартфонов Pixel 3 и новее. Также ее можно установить на некоторые модели ASUS, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.