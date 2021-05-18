Gartner: мировые расходы в области информационной безопасности в 2021 году превысят 150 млрд. долларов

Компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку средств информационной безопасности и управления рисками.

Согласно прогнозу мировые расходы в обозначенной сфере в этом году вырастут на 12,4% и достигнут 150,4 млрд. долларов. В прошлом году рост был равен 6,4%. По мнению специалистов компании, увеличение темпов роста отражает высокий спрос на обозначенные технологии в связи с распространением облачных сервисов и увеличением числа удаленных сотрудников.

По результатам опроса Gartner, проведенного в этом году среди IT-руководителей, главным приоритетом является кибербезопасность: 61% из более чем 2000 опрошенных IT-директоров в этом году увеличивают инвестиции в информационную безопасность.

Услуги в области безопасности, включая консалтинг, поддержку оборудования, внедрение и аутсорсинг, по-прежнему будут оставаться крупнейшей статьей расходов в 2021 году — 72,5 млрд. долларов. Затраты в сегменте защиты инфраструктур прогнозируются на уровне 23,9 млрд. долларов. На сетевое оборудование придется 17,0 млрд. долларов.