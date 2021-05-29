Финтех, гейминг, умный дом: «Лаборатория Касперского» ищет стартапы сразу по трём направлениям

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» (Kaspersky iHub) в рамках инициативы Open Innovation Program запускает пятый набор стартапов и технологических компаний. В этот раз он предназначен для создателей B2C-решений в области финансовых технологий, гейминга и умных домов/IoT. Участники смогут получить экспертную оценку своих бизнес-идей, доступ к партнёрскому каналу «Лаборатории Касперского» и её клиентам по всему миру, а также установить долговременное сотрудничество с международной компанией, работающей в области информационной безопасности и цифровой приватности. Заявки принимаются в течение всего 2021 года, более детально с программой можно ознакомиться по ссылке: kas.pr/futuresolutions.

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» (Kaspersky iHub) — это ключевой элемент стратегии развития компании. Его главная миссия — создать мир, в котором инновации улучшат повседневную жизнь людей. Также он помогает независимым проектам выйти на большую аудиторию и получить доступ к партнёрским сетям «Лаборатории Касперского», чтобы повысить собственную узнаваемость и получить возможность масштабироваться.

Компания стремится сотрудничать с перспективными технологическими проектами и, чтобы усилить это направление, запустила в 2019 году инициативу Open Innovation Program. К настоящему моменту проведены 4 набора стартапов. Всего было подано более 1500 заявок со всего мира, 57 проектов вышли в финал, для 18 из них был проведён пилотный проект.