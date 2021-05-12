Facebook запустил тестирование сервиса Live Audio Rooms – аналога Clubhouse

Компания Facebook запустила тестирование сервиса Live Audio Rooms, аналога социальной сети Clubhouse. Новый сервис предоставляет пользователям возможность голосового общения в аудиокомнатах.

На первом этапе в тестировании примут участие отдельные общественные деятели Тайваня и разработчики. Тайвань является одним из самых динамичных рынков соцсети Facebook, где знаменитости и политики постоянно обсуждают различные проблемы и свободно общаются со своей аудиторией. В дальнейшем планируется расширить его тестирование и в итоге сервис будет доступен в приложениях Facebook и Messenger.

Предположительно новый сервис будет добавлен в группы Facebook, а встроенная функция Stars позволит фанатам покупать виртуальную валюту Facebook Stars для поддержки своих любимых блогеров (как в сервисе видеостриминга Twitch).

Помимо этого, компания планирует в ближайшие месяцы добавить в свое приложение подкасты. Социальное приложение будет рекомендовать новые шоу на основе интересов пользователей, и они смогут комментировать и рекомендовать подкасты другим. Кроме того, появится возможность записи коротких аудиоклипов Soundbites.