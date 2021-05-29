Facebook: WhatsApp продолжит работать у тех, кто не примет новые правила!

В течение нескольких месяцев разработчики WhatsApp заявляли, что пользователи, которые не примут новые правила до 15 мая 2021 года, со временем не смогут пользоваться всеми возможностями мессенджера. Однако теперь планы компании поменялись. Facebook, владеющая WhatsApp, официально заявила, что пользователи, которые не принимают обновленную политику, не увидят какой-либо ограниченной функциональности в WhatsApp.

«Учитывая недавние обсуждения с различными органами власти и экспертами по конфиденциальности, мы хотим дать понять, что мы не будем ограничивать функциональность того, как работает WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление. Учитывая также, что большинство пользователей, которые видели обновление, приняли его, мы продолжим отображать уведомление в WhatsApp с дополнительной информацией об обновлении и напоминанием тем, у кого не было возможности сделать это, просмотреть и принять. В настоящее время у нас нет планов, чтобы эти напоминания стали постоянными и ограничили функциональность приложения. Также будут другие возможности для тех, кто не принял обновление, сделать это прямо в приложении. Например, когда кто-то повторно регистрируется в WhatsApp или если кто-то впервые хочет использовать функцию, связанную с этим обновлением», — отмечается в сообщении компании.