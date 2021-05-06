Ethereum стоит уже почти 3500 долларов

Криптовалюта Ethereum, пару дней назад преодолевшая отметку в 3 тыс. долларов, продолжает уверенно расти. Скоро она перейдет рубеж в 3500 долларов.

Так много эта криптовалюта никогда не стоила. Бурный рост Ethereum в последние дни связывают с новостью о размещении Европейским инвестиционным банком облигаций объемом 100 млн. евро со сроком погашения два года с использованием блокчейн-технологии на базе Ethereum. Организаторами размещения облигаций выступили Goldman Sachs, Banco Santander и Societe Generale.

На этом фоне капитализация Ethereum (397 млрд. долларов) превысила капитализацию Nvidia (357 млрд. долларов), а также других известных мировых брендов, например, Disney, Bank of America и PayPal.