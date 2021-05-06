06.05.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяBlockchainEthereum стоит уже почти 3500 долларов

Ethereum стоит уже почти 3500 долларов

Ethereum

Криптовалюта Ethereum, пару дней назад преодолевшая отметку в 3 тыс. долларов, продолжает уверенно расти. Скоро она перейдет рубеж в 3500 долларов.

Так много эта криптовалюта никогда не стоила. Бурный рост Ethereum в последние дни связывают с новостью о размещении Европейским инвестиционным банком облигаций объемом 100 млн. евро со сроком погашения два года с использованием блокчейн-технологии на базе Ethereum. Организаторами размещения облигаций выступили Goldman Sachs, Banco Santander и Societe Generale.

На этом фоне капитализация Ethereum (397 млрд. долларов) превысила капитализацию Nvidia (357 млрд. долларов), а также других известных мировых брендов, например, Disney, Bank of America и PayPal.

ТЕГИ:
Xiaomi yeni ağıllı saat təqdim edəcək
Gamescom 2021 oyun sərgisi onlayn formatda keçiriləcək
Новости по теме
Ноутбуки
Поставки Chromebook за год взлет
Blockchain
Coinbase добавила возможность по
Blockchain Автомобили
Илон Маск объявил о начале прода