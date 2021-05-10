Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов

Криптовалюта Ethereum, вторая по популярности в мире, продолжает демонстрировать уверенный рост. На этих выходных Ethereum только подбиралась к отметке стоимости в 4000 долларов, а сегодня она ее перешагнула. На бирже Binance стоимость криптовалюты за сутки выросла более чем на 6%.

На момент написания новости Ethereum торговался на уровне 4126,19 долларов за единицу. По данным платформы CoinMarketCap, уровень капитализации Ethereum равен 477 млрд. долларов – это уже почти половина капитализации Bitcoin.

Блокчейн Ethereum был недавно обновлен, что, по мнению трейдеров, может сделать его центральным игроком в сфере DeFi (децентрализованные финансы), позволяющей цифровым платформам снижать уровень доминирования банковских организаций в цифровых транзакциях.

По словам Меган Каспар (Megan Kaspar) – соучредителя и управляющего директора инвестиционной компании Magnetic, до конца года Ethereum подорожает до 8000 – 10000 долларов.