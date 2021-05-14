14.05.2021

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Epic Games Store бесплатно отдает The Lion’s Song

Epic Games Store

В Epic Games Store проходит очередная недельная раздача. Новой бесплатной игрой стало состоящее из четырех эпизодов приключение The Lion’s Song, развитие сюжета в котором зависит от решений игроков.

Игра рассказывает истории музыкантши, художника и ученой незадолго до начала Первой мировой войны. Отзывы игроков о каждой части в Steam превышают 90%.

Раздача продлится до 20 мая. Следующим бесплатным проектом в Epic Games Store станет некая тайная игра.

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