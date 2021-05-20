20.05.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяBlockchainДля майнинга Ethereum больше не потребуются видеокарты. Криптовалюта перейдет на механизм Proof of Stake

Для майнинга Ethereum больше не потребуются видеокарты. Криптовалюта перейдет на механизм Proof of Stake

Ethereum

Организация Ethereum Foundation сообщила о переходе на механизм Proof of Stake (PoS) в течение ближайших месяцев, пишет ресурс dtf.

Proof of Stake — это метод криптовалютной защиты, при котором вероятность формирования очередного блока в блокчейне зависит от уже имеющейся доли участника, а не от мощного оборудования, как в случае с Proof of Work (PoW).

Большинство криптовалют используют второй вариант, биткоин майнится на интегральных схемах (ASIC), а Ethereum почти исключительно на видеокартах. Теперь транзакции начнет проверять сама сеть. Будет сохранена анонимность и безопасность, поскольку криптовалюта уже распределена между миллионами людей. Таким образом, переход может существенно сократить объем углеродных выбросов и оказать влияние на доступность видеокарт.

Сравнение расхода энергии на одну транзакцию (Bitcoin, Ethereum PoW, Ethereum PoS)

Сейчас нагрузка, генерируемая Ethereum, эквивалентна большому городу и составляет около 44,49 ТВтч в год. По оценкам Ethereum Foundation, механизм PoS окажется в 2000 раз эффективнее, сократив энергопотребление экосистемы до 99,95%.

Видеокарты не потеряют свою актуальность, поскольку переход займет некоторое время, а майнеры могут просто переключиться на альтернативные монеты. Это довольно хорошая новость для геймеров, учитывая сообщения о падении стоимости некоторых криптовалют на 30-40% за последние сутки.

Отметим, что вчера компания NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 30 Lite Hash Rate с аппаратным ограничителем майнинга, которые поступят в продажу в конце этого месяца.

ТЕГИ:
Huawei MateView GT: изогнутый 34-дюймовый монитор с частотой 165 Hz и встроенным саундбаром
Новости по теме
Blockchain
На фоне заявления Илона Маска ку
События
Китайский аппарат осуществил усп
Blockchain
Заявление Илона Маска о приостан