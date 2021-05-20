Для майнинга Ethereum больше не потребуются видеокарты. Криптовалюта перейдет на механизм Proof of Stake

Организация Ethereum Foundation сообщила о переходе на механизм Proof of Stake (PoS) в течение ближайших месяцев, пишет ресурс dtf.

Proof of Stake — это метод криптовалютной защиты, при котором вероятность формирования очередного блока в блокчейне зависит от уже имеющейся доли участника, а не от мощного оборудования, как в случае с Proof of Work (PoW).

Большинство криптовалют используют второй вариант, биткоин майнится на интегральных схемах (ASIC), а Ethereum почти исключительно на видеокартах. Теперь транзакции начнет проверять сама сеть. Будет сохранена анонимность и безопасность, поскольку криптовалюта уже распределена между миллионами людей. Таким образом, переход может существенно сократить объем углеродных выбросов и оказать влияние на доступность видеокарт.

Сейчас нагрузка, генерируемая Ethereum, эквивалентна большому городу и составляет около 44,49 ТВтч в год. По оценкам Ethereum Foundation, механизм PoS окажется в 2000 раз эффективнее, сократив энергопотребление экосистемы до 99,95%.

Видеокарты не потеряют свою актуальность, поскольку переход займет некоторое время, а майнеры могут просто переключиться на альтернативные монеты. Это довольно хорошая новость для геймеров, учитывая сообщения о падении стоимости некоторых криптовалют на 30-40% за последние сутки.

Отметим, что вчера компания NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 30 Lite Hash Rate с аппаратным ограничителем майнинга, которые поступят в продажу в конце этого месяца.