21.05.2021

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DJI выпустил компактный дрон Robomaster Tello Talent весом 87 грамм

DJI Robomaster Tello Talent

Компания DJI выпустила свой самый компактный дрон Robomaster Tello Talent . Его габариты составляют 98 х 92,5 х 41 мм, а вес — 87 гр.

Дрон оборудован 5 Мп камерой, которая может снимать как фото, так и видео. Устройство также оснащено камерой ToF, используемой в системе уклонения от препятствий. Максимальное время полета составляет 13 минут.

DJI Robomaster Tello Talent

RoboMaster Tello Talent оснащен микроконтроллером ESP32 с поддержкой Arduino, MicroPython и Scratch. Таким образом при использовании данного устройства у детей есть возможность начать изучать программирование. Для улучшения учебного процесса дрон оборудовали прямоугольной панелью 8 x 8 со светодиодами настраиваемого свечения.

Кроме того, устройство оборудовано режимом роутера. За счет этого к нему можно подключать другие дроны и координировать тем самым их совместные действия.

DJI Robomaster Tello Talent стоимостью 240 долларов выпущен в рамках образовательной программы DJI Education.

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