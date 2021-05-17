Cisco: преодоление цифрового неравенства — ключевая задача для Интернета будущего

17 мая во многих странах отмечают Международный день Интернета. В связи с этим Cisco рассказывает о ключевых современных трендах Глобальной паутины и обращает внимание на проблемы, с которыми компании из разных отраслей будут сталкиваться в ближайшем будущем.

Интернет изменил нашу жизнь: теперь мы работаем, учимся и развлекаемся по-другому. Во время пандемии интернет трафик вырос на 25 — 45%: 100 стран приняли меры ограничительного характера, 1,2 млрд студентов перешли на дистанционное обучение, 60% компаний перевели на удаленную работу более половины персонала.

При этом более 3 млрд человек (40% мирового населения) до сих пор не подключены к интернету. В то время как в 80% развитых стран доступ к интернету широко распространен, в развивающихся странах этот показатель составляет всего 35%. И только в 29 из 195 стран мира подключение может считаться по-настоящему доступным.

По мере роста числа подключенных устройств, цифровизованных объектов и онлайн-сервисов растет и цифровое неравенство. По мнению Cisco, чтобы цифровизация была действительно инклюзивной, высокотехнологичные компании, госструктуры, исследовательские институты и образовательные учреждения должны работать по трем направлениям.

Преодоление цифрового неравенства, развертывание беспроводного интернета в менее развитых странах, сельских и малонаселенных районах с помощью новых технологий 5G и Wi-Fi По данным PwC, подключение неподключенного добавит в глобальную экономику 6,7 трлн долларов и позволит выбраться из бедности 500 млн человек.

Перестройка интернет-экономики. Каждый год интернет трафик прирастает более чем на 35%, при этом на каждый доллар, потраченный на оборудование, в среднем приходится 5 долларов эксплуатационных затрат. Необходимы новые, более экономичные и эффективные сети, с новыми процессорами, системами, оптическими линиями передачи и программным обеспечением. Они смогут сократить общие затраты на 46%, при этом энергопотребление уменьшится на 33-50%.

Развитие интернет-навыков. При том что для девяти из десяти рабочих мест сейчас требуется наличие базовых цифровых навыков, 23% взрослого населения до сих пор неграмотно в цифровом отношении. Благодаря частно-государственному сотрудничеству и некоммерческим программам в Сетевой академии Cisco цифровое образование получили 12,6 млн человек (в России более 200 тыс.).

По данным ежегодного отчета Cisco Annual Internet Report, в 2023 г. к интернету будет подключено 29300 млн устройств, а число пользователей интернета достигнет 5300 млн человек, или 66% мирового населения (в России — почти 1 млрд подключенных устройств и 113 млн интернет-пользователей). Для подключения следующего миллиарда Cisco вместе с госструктурами продвигает сотни инициатив в рамках программы CDA.