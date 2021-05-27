Что было показано на презентации Unreal Engine 5

Компания Epic Games провела презентацию Unreal Engine 5, на которой показала возможности движка. Демонстрация проводилась на примере демо под названием Valley of the Ancient и работало на PS5 и Xbox Series X, пишет dtf.

Что показали на презентации Unreal Engine 5:

Демонстрации систем Lumen и Nanite;

Новое решение для сглаживания получило название Temporal Super Resolution и призвано сделать картинку четкой «будто в нативном 4К, но ценой 1080р»;

Новая Sky Atmosphere System работает в связке с Lumen. Она позволяет быстро настраивать время суток в сцене, объемные облака, а также добавлять туман и прочие атмосферные эффекты;

Плагин Quixel Bridge теперь интегрирован в движок. Ассеты можно переносить на сцену мышкой и сразу заниматься итерированием;

В UE5 появится новый тип ассетов — Mega Assemblies. Это ассеты, собранные из нескольких мегасканов;

Система World Partition позволяет разбивать карты на отдельные сегменты и загружать их независимо от друг от друга. Это позволит разработчикам работать одновременно над одной локацией, а также сохранит ресурсы системы. Размер сегментов можно настраивать;

Система Data Layers дает возможность создавать разные версии одной и той же сцены независимо друг от друга;

Full Body IK Solver — система, которая позволяет быстро создавать анимации. В том числе контекстные;

Game Feature Plugins — система, которая позволяет добавлять новые возможности в игру гораздо быстрее, чем раньше. При этом основное геймплейное ядро остается нетронутым. Так, например, можно добавить новые способы взаимодействия с миром. На презентации показали, как главной героине демо в реальном времени добавили магическую атаку;

Animation Warping — система, позволяющая подстраивать одну и ту же анимацию под разные ситуации. На презентации продемонстрировали ее работу на примере перепрыгивания через препятствия. В движке можно указать, где анимация начинается, сколько продлится, и где закончится. Все это делается с помощью блюпринтов;

Анимацию можно редактировать прямо в движке;

Метазвуки — новая звуковая система в движке. По заявлению Epic Games, она дает «беспрецедентный контроль над игровым аудио»;

Все проекты на UE4 можно обновить до UE5;

Скачать движок можно с официального сайта.