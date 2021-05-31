Четвертый квартал 2020 года Lenovo стал самым успешным за почти десять лет

Компания Lenovo отчиталась за четвертый квартал 2020 финансового года и за год в целом. Отмечается, что выручка оказалась рекордной за последнее десятилетие, что стало возможно благодаря росту по всем ключевым направлениям бизнеса.

Выручка в четвертом квартале показала рост на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,6 млрд. долларов. Прибыль продемонстрировала самые высокие темпы роста за два года: до вычетов налогов она составила 380 млн. долларов, после — 260 млн. долларов, показав рост на 392% и 512% год к году соответственно.

В сегменте персональных компьютеров и smart-устройств квартальная выручка достигла 12,4 млрд. долларов — рост на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки планшетов выросли на 157% в годовом исчислении.

Выручка подразделения Mobile Business Group увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,54 млрд. долларов. Доход отдела инфраструктурных решений Infrastructure Solutions Group составил 1,6 млрд. долларов, что на 32% больше в годовом исчислении.

Годовая выручка Lenovo впервые превысила 60 млрд. долларов, увеличившись на 20% за один год. Прибыль до налогообложения составила почти 1,8 млрд. долларов, а чистая прибыль — 1,2 млрд. долларов. Оба показателя выросли более чем на 70% за год.