Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) и его жена Мелинда объявили о своем разводе после 27 лет брака. Пост об этом появился в Twitter Гейтса, и подписан от имени обоих супругов.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы решили закончить наш брак», — говорится в сообщении.

Супруги отметили, что не могут дальше расти как пара и попросили оставить им личное пространство. Также в сообщении говорится, что за 27 лет брака они вырастили троих детей и создали «фундамент, который позволит людям во всем мире жить здоровой и продуктивной жизнью».

Билл Гейтс много лет оставался самым богатым человеком планеты, пока не уступил первенство основателю Amazon Джеффу Безосу. Он вместе с супругой создал благотворительный фонд, в который вложил более 28 млрд. долларов, а также в 2010 году вместе с Уорреном Баффетом начал филантропическую кампанию «Клятва дарения», в рамках которой богатые люди передают часть своего состояния на благотворительность.

Финансовая сторона развода не раскрывается.