Azercell — цифровой партнер первого Женского Онлайн-Фестиваля

С 6 по 8 мая впервые в Азербайджане при цифровом партнерстве ООО «Azercell Telecom» пройдет Женский Онлайн-Фестиваль. Мероприятие, площадкой для которого выступает платформа http://qadinfest.az/, позволит женщинам получить знания в различных сферах.

В рамках первого Женского Онлайн-Фестиваля будет обсуждаться широкий круг интересующих женщин тем. Выступления известных профессионалов на онлайн-платформе в течение этих трех дней затронут вопросы карьеры, образования, здоровья, красоты, психологии, воспитания детей и т.д. Также будут организованы мастер-классы по йоге, фитнесу, пилатесу, рисованию, приготовлению блюд и т.д. В ходе фестиваля локальные и международные спикеры обратятся к проблемам саморазвития и защиты прав женщин, затронут социальные и прочие вопросы. Каждый день фестиваля будет завершаться выступлениями известных и любимых музыкальных исполнителей.

Azercell берет на себя обязанности по поддержке высочайшего качества и скорости прямых трансляций во время этого захватывающего мероприятия. В дни фестиваля онлайн-киоск под брендом Azercell будет размещен на главной странице платформы http://qadinfest.az/, откуда также можно будет перейти на сайт мобильного оператора.

Один из самых интересных моментов фестиваля — это сессия вопросов и ответов. Участникам фестиваля, правильно ответившим на все вопросы в ходе викторины, будут вручены ценные подарки. Цифровой партнер фестиваля ООО «Azercell Telecom» подарит смартфон iPhone SE одному из победителей викторины.

Чтобы присоединиться к первому Женскому Онлайн-Фестивалю, вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://qadinfest.az/. За новостями о мероприятии можно следить на странице фестиваля в Facebook по ссылке https://www.facebook.com/events/197724505153756 и в Instagram https://www.instagram.com/qadin_fest/. Участие в фестивале бесплатное.